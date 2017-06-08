ФИФА задействует более 80 автобусов и 100 автомобилей во время Кубка конфедераций

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МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) задействует порядка 84 автобусов и более 100 легковых автомобилей для участников и гостей Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель отдела маркетинговых мероприятий чемпионата мира ФИФА Джей Нойхаус.
"У нас будет организовано 19 автобусов для команд, 50 автобусов для персонала, журналистов и других лиц, в общем - около 84 автобусов. Также будут задействованы более 100 легковых машин для гостей", - сказал Нойхаус.
"Мы знаем, что Кубок конфедераций - очень интересный турнир, погода наладилась, хотя долгое время лили дожди. Здорово, что у нас налаженное партнерство с "Хендэ" и "Киа", они поддерживают все наши турниры. Они предоставляют нам транспорт, чтобы мы могли обеспечить гостей машинами", - отметил представитель ФИФА.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.