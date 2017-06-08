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Сарсания не исключил, что "Зенит" может купить одного-двух новых футболистов до 15 июня

Спорт
8 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее клуб подписал контракты с защитником Денисом Терентьевым и полузащитником Кристианом Нобоа

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Константин Сарсания

Константин Сарсания

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт-петербургский "Зенит" может усилить состав одним-двумя новыми футболистам до первого тренировочного сбора команды, который начнется 15 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

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На прошлой неделе главным тренером "Зенита" был назначен итальянский специалист Роберто Манчини. Вскоре клуб подписал контракты с защитником Денисом Терентьевым и полузащитником Кристианом Нобоа, которые ранее выступали за "Ростов".

На вопрос, скоро ли у "Зенита" будут другие новые игроки, Сарсания ответил: "У нас есть задача подписать хороших российских игроков и очень сильных зарубежных. Плюс нам нужно понять, кто из тех футболистов, которые есть, но с которыми тренер еще не знаком, останется в команде. С одной стороны нам нужно делать что-то быстро, а с другой - в чем-то надо подождать. Вероятно, один-два новых человека могут появиться в команде до того, как клуб поедет на первый сбор".

"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17. В конце мая новым президентом клуба стал Сергей Фурсенко, а Сарсания был назначен спортивным директором. Новый сезон чемпионат России стартует в середине июля.

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