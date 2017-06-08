Сарсания не исключил, что "Зенит" может купить одного-двух новых футболистов до 15 июня

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Санкт-петербургский "Зенит" может усилить состав одним-двумя новыми футболистам до первого тренировочного сбора команды, который начнется 15 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

На прошлой неделе главным тренером "Зенита" был назначен итальянский специалист Роберто Манчини. Вскоре клуб подписал контракты с защитником Денисом Терентьевым и полузащитником Кристианом Нобоа, которые ранее выступали за "Ростов".

На вопрос, скоро ли у "Зенита" будут другие новые игроки, Сарсания ответил: "У нас есть задача подписать хороших российских игроков и очень сильных зарубежных. Плюс нам нужно понять, кто из тех футболистов, которые есть, но с которыми тренер еще не знаком, останется в команде. С одной стороны нам нужно делать что-то быстро, а с другой - в чем-то надо подождать. Вероятно, один-два новых человека могут появиться в команде до того, как клуб поедет на первый сбор".

"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17. В конце мая новым президентом клуба стал Сергей Фурсенко, а Сарсания был назначен спортивным директором. Новый сезон чемпионат России стартует в середине июля.