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ФК "Рубин" расторг контракт с главным тренером Хави Грасией

Спорт
8 июня, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что основным претендентом на пост главного тренера казанской команды является Курбан Бердыев

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Хави Грасия

Хави Грасия

© EPA/JORGE ZAPATA

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды испанцем Хави Грасией. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Грасия и руководство футбольного клуба "Рубин" пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, - говорится в сообщении. - Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес".

Ранее сообщалось, что основным претендентом на пост главного тренера казанской команды является Курбан Бердыев.

Грасия возглавил "Рубин" перед началом прошлого сезона, под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России.

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