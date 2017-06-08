ФК "Рубин" расторг контракт с главным тренером Хави Грасией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды испанцем Хави Грасией. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Грасия и руководство футбольного клуба "Рубин" пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, - говорится в сообщении. - Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес".

Ранее сообщалось, что основным претендентом на пост главного тренера казанской команды является Курбан Бердыев.

Грасия возглавил "Рубин" перед началом прошлого сезона, под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России.