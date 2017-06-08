Сборная Австралии обыграла команду Саудовской Аравии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 3:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Азии.
В составе хозяев дублем отметился Томи Юрич (7-я и 36-я минуты), также гол забил Том Рогич (64). У гостей мячи на счету Салема Аль-Досари (23) и Мохаммада ас-Сахлави (45).
После этой победы сборная Австралии сравнялась по очкам с командой Саудовской Аравии в таблице группы B. На счету обеих команд по 16 очков в восьми встречах, но по разнице мячей впереди сборная Саудовской Аравии, которая и занимает второе место. У сборной Японии, которая лидирует в группе, также 16 очков, но японцы сыграли на один матч меньше соперников.
В следующем матче австралийцы в гостях сыграют с японцами. Сборная Саудовской Аравии также на выезде встретится со сборной ОАЭ. Оба матча пройдут 31 августа.
На третьем этапе отбора к чемпионату мира в Азии 12 команд разбиты на две группы. На турнире в России гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы). Сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку с представителем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).