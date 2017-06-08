Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды.

Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).

Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Перед этим 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.

После Рима Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).