Шубенков стал третьим в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"

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РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсмен, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,21 секунды.
Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13), вторым стал испанец Орландо Ортега (13,17).
Шубенков показал лучший личный результат в сезоне.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на этап "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Перед этим 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.
После Рима Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).