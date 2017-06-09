Легкоатлетка Ласицкене не расстроилась, что не улучшила лучший результат сезона

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РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) не расстроилась, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме ей не удалось взять высоту 2,05 метра, что на два сантиметра превосходит принадлежащий ей же лучший результат сезона в мире. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после соревнований.
Ласицкене в Риме одержала победу с результатом 2 метра. После она решила взять высоту 2,05 м, но этого ей не удалось.
"Это только начало сезона, и я довольна уже тому, что имею право пробовать такие высоты. Впереди еще много стартов, поэтому возможность еще будет. Главное, что есть силы и настроение, сегодня я попробовала, почувствовала. Конечно, хотелось взять 2,05, но я не расстраиваюсь, все впереди", - сказала Ласицкене.
"Сегодня все прошло хорошо, прыгалось вообще отлично. Очень довольна, поэтому не хочу останавливаться, хочу выступать. Психологически я к этому готова, когда ты знаешь, что тебя ждет впереди, легче к этому подойти, потому что настроена на большое число поездок, перелетов и стартов. Я понимаю, что мне это нужно, да и после полуторагодичного перерыва выступать в компании с такими соперницами одно удовольствие", - отметила россиянка.
После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее она одержала победы на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.