Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Ласицкене не расстроилась, что не улучшила лучший результат сезона

Спорт
9 июня, 0:29 UTC+3 РИМ корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Российская прыгунья в высоту одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме с результатом 2 метра

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российская спортсменка Мария Ласицкене

Российская спортсменка Мария Ласицкене

© Станислав Красильников/ТАСС

РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) не расстроилась, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме ей не удалось взять высоту 2,05 метра, что на два сантиметра превосходит принадлежащий ей же лучший результат сезона в мире. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после соревнований.

Смотрите также
Мария Ласицкене

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Ласицкене в Риме одержала победу с результатом 2 метра. После она решила взять высоту 2,05 м, но этого ей не удалось.

"Это только начало сезона, и я довольна уже тому, что имею право пробовать такие высоты. Впереди еще много стартов, поэтому возможность еще будет. Главное, что есть силы и настроение, сегодня я попробовала, почувствовала. Конечно, хотелось взять 2,05, но я не расстраиваюсь, все впереди", - сказала Ласицкене.

"Сегодня все прошло хорошо, прыгалось вообще отлично. Очень довольна, поэтому не хочу останавливаться, хочу выступать. Психологически я к этому готова, когда ты знаешь, что тебя ждет впереди, легче к этому подойти, потому что настроена на большое число поездок, перелетов и стартов. Я понимаю, что мне это нужно, да и после полуторагодичного перерыва выступать в компании с такими соперницами одно удовольствие", - отметила россиянка.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее она одержала победы на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
7
Под Петербургом электричка сошла с рельсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама