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Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Спорт
8 июня, 22:46 UTC+3 РИМ РИМ 8, июня. /ТАСС

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд

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РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высотку россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 метра.

Второй стала Камила Лицвинко из Польши (1,96), третьей - украинка Юлия Левченко (1,94).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла третий турнир подряд: ранее россиянка одержала победы на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине с лучшим результатом сезона в мире (2,03) и международном турнире в Польше с результатом 2 метра.

Дальше Ласицкене планирует 11 июня выступить на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

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