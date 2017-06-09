Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил третью серию проекта "Город героя"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил третью серию проекта "Город героя" про Москву, главным героем которой стал певец и композитор Валерий Сюткин.
Первым героем проекта стал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который рассказал зрителям о своем родном городе Казани. Вторая серия была посвящена Сочи, город представил двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода.
В рамках проекта будет опубликована серия видеороликов с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса, которые расскажут об истории городов - организаторов чемпионата мира, поделятся личными воспоминаниями, а также посоветуют интересные туристические места и объекты. Ролики будут публиковаться на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.
Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018