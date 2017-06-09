Легкоатлет Шубенков выступит на трех турнирах до чемпионата мира

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РИМ, 9 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков окончательно определился с планом подготовки к августовскому чемпионату мира - до его начала он выступит на трех соревнованиях, последнее из которых пройдет 4 июля. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после выступления на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.
Шубенков в четверг занял третье место, показав результат 13,21 секунды. Победу одержал американец Арис Мерритт (13,13).
"Пройдем еще три старта и после начнем готовиться непосредственно к чемпионату мира. Это будут соревнования в Стокгольме, Париже и в прекрасном венгерском городе с любимым русскому уху названием Секешфехервар", - сказал Шубенков.
Старты в Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля) состоятся в рамках "Бриллиантовой лиги", в то время как в Венгрии пройдет "Мемориал Иштвана Гюлая" (4 июля).
Шубенков заявил, что намерен отобраться в финал "Бриллиантовой лиги". Он считает, что для этого ему должно хватить запланированных стартов.
Легкоатлет открыл сезон 13 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и занял пятое место с результатом 13,35 секунды. Турнир в американском Юджине, который проходил 26-27 мая, россиянин был вынужден пропустить из-за проблем с получением визы. Чемпионат мира в британской столице пройдет с 4 по 13 августа.