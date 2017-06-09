Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити", который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Условия соглашения с 46-летним российским специалистом не разглашаются.
"Слуцкий прибудет в Халл на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Специалист покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.
После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.
В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.