Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити", который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Условия соглашения с 46-летним российским специалистом не разглашаются.

"Слуцкий прибудет в Халл на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Специалист покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.

В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.