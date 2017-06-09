Слуцкий заявил, что намерен вернуть ФК "Халл Сити" в Английскую премьер-лигу

Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций в РоссиюСпорт 9 июня, 14:58
Какие знания позволяют эффективно управлять бизнесомИнфографика 9 июня, 14:47
Набиуллина предостерегла депутатов от легкомысленного отношения к инфляцииЭкономика и бизнес 9 июня, 14:35
В День России в Москве пройдет более 150 мероприятийОбщество 9 июня, 14:34
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Ярославле ликвидированПроисшествия 9 июня, 14:32
Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с ТритономКосмос 9 июня, 14:30
Еврейский кинофестиваль в Москве пройдет при информподдержке ТАССНовости агентства 9 июня, 14:24
Первый канал подтвердил покупку прав на показ фильма Стоуна о ПутинеОбщество 9 июня, 14:24
Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедерацийСпорт 9 июня, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский тренер Леонид Слуцкий поставил перед собой задачу вернуть свой новый клуб "Халл Сити" в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу - премьер-лигу. Слова специалиста приводит пресс-служба "Халла".
"Халл Сити" объявил о назначении россиянина на пост главного тренера команды ранее в пятницу.
"Я рад стать главным тренером "Халл Сити" и с нетерпением жду возможности начать работать над тем, чтобы вернуть клуб в премьер-лигу, - сказал Слуцкий. - Я уже знаю, что "Халл" - клуб с большим количеством прекрасных болельщиков, и не могу дождаться следующей недели, чтобы приступить к работе".
В свою очередь, вице-президент клуба Эхаб Аллам пояснил, что руководство "Халла" остановило свой выбор на кандидатуре Слуцкого в связи с большими успехами российского специалиста как на клубном, так и на международном уровне.
"После тщательного процесса отбора кандидатов мы остановили свой выбор на Слуцком из-за его внимания к деталям, его видения игры и его амбиций, - сказал он. - Процесс формирования состава уже идет, и на следующей неделе мы объявим о планах предсезонной подготовки. Слуцкий успешно проявлял себя и на клубном, и на международном уровнях, и мы воодушевлены его планами вернуть команду в премьер-лигу".