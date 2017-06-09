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Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедерацийСпорт 9 июня, 14:22
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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедераций по футболу. 2 июля на площади у Южного мола курортного порта также будет организована трансляция финального матча турнира, сообщила пресс-служба администрации Сочи.
"В день финального матча Кубка конфедераций в Сочи устроят большой праздник. Его ведущим станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев", - отметили в мэрии курорта.
Для болельщиков организуют любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу, выступления известных рэп-исполнителей.
Свое мастерство также покажут участники международных состязаний по мотофристайлу (FMX). Спортсмены на мотоциклах исполнят прыжки со специального трамплина и выполнят в воздухе около 20 различных элементов. На этой же площадке можно будет увидеть и сложные элементы на шоссейных мотоциклах в дисциплине "Стандрайдинг", а также профессиональные заезды на самокатах.
Ранее ТАСС сообщал, что в дни Кубка конфедераций на территории Сочи будут работать шесть площадок, где местные творческие коллективы будут развлекать болельщиков между матчами.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут матчи группового этапа Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня). Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.