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Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедераций

Спорт
9 июня, 14:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июня. /ТАСС

Для болельщиков организуют любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу, выступления известных рэп-исполнителей

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Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

© Владимир Гердо/ТАСС

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев станет ведущим праздника в Сочи, посвященного финалу Кубка конфедераций по футболу. 2 июля на площади у Южного мола курортного порта также будет организована трансляция финального матча турнира, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

"В день финального матча Кубка конфедераций в Сочи устроят большой праздник. Его ведущим станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев", - отметили в мэрии курорта.

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Для болельщиков организуют любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу, выступления известных рэп-исполнителей.

Свое мастерство также покажут участники международных состязаний по мотофристайлу (FMX). Спортсмены на мотоциклах исполнят прыжки со специального трамплина и выполнят в воздухе около 20 различных элементов. На этой же площадке можно будет увидеть и сложные элементы на шоссейных мотоциклах в дисциплине "Стандрайдинг", а также профессиональные заезды на самокатах.

Ранее ТАСС сообщал, что в дни Кубка конфедераций на территории Сочи будут работать шесть площадок, где местные творческие коллективы будут развлекать болельщиков между матчами.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут матчи группового этапа Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня). Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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