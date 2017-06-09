Копьеметательница Ребрик начнет международный сезон 11 июля стартом в Люцерне

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, получившая в конце мая от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) разрешение на участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе, выступит 11 июля в Швейцарии на турнире в Люцерне, который станет для нее первым международным стартом после длительного перерыва. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

"Вера сейчас восстанавливается после травмы и в июне не будет выступать на соревнованиях, - заметил Литвинов. - Первым стартом для нее будет турнир в Люцерне, который пройдет 11 июля. Она уже получила приглашение от организаторов. Сейчас Вера занимается оформлением шенгенской визы, думаю, что никаких проблем у нее не возникнет".

"Мы только недавно получили разрешение от IAAF и сейчас перестраиваем весь тренировочный процесс, - продолжил тренер. - Вере важно выйти на пик формы к августовскому чемпионату мира, где она намерена показать высокий результат".

Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны (28-29 июля). Оба турнира пройдут в подмосковном Жуковском.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире "Богатырь" в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.