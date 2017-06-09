Пятнадцать новых дисциплин включены в программу Олимпиады-2020

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Данное решение было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло в швейцарской Лозанне.