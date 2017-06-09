Тренер: российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в Токио

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МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские дзюдоисты приветствуют решение Международного олимпийского комитета (МОК) о включении в программу Олимпиады 2020 года смешанного командного турнира по дзюдо и будут биться только за золото Игр. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.
На Играх в Рио-де-Жанейро были разыграны 14 комплектов наград, по семь у мужчин и женщин.
"Решение МОК для нас очень хорошая новость, мы давно этого ждали, - заявил Таов. - Что ж, теперь будем готовиться к командному турниру и биться только за победу. У нас большая и сильная команда, и на меньшее мы не готовы".
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионами Игр стали Беслан Мудранов (60 кг) и Хасан Халмурзаев (81 кг), бронзу завоевала Наталья Кузютина (52 кг).
Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.