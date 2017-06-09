Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче

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Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций

Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций 9 июня, 12:58

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

В составе россиян забитым мячом отметился Виктор Васин (67-я минута), у чилийцев отличился Маурисио Исла (56).

Последняя игра между национальными командами прошла в сентябре 1973 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира - 1974. Та встреча завершилась безголевой ничьей. В ноябре того же года должен был состояться ответный матч, но команда СССР отказалась от игры на "Национальном стадионе", потому что за несколько дней до встречи арена использовалась в качестве концентрационного лагеря. Чилийцам была присуждена техническая победа.

Ранее сборные СССР и Чили провели еще пять очных встреч, которые уместились в шестилетний период (1961-1967 гг). Четыре матча остались за представителями советского футбола, одну победу одержала южноамериканская команда.

Сборная России впервые провела матч на стадионе "ВЭБ-Арена", который принял первую официальную игру в сентябре 2016 года.

Российская команда сыграла свой последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россияне сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В другой группе сыграют сборные Чили, Германии, Австралии и Камеруна.