Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболу

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной Чили по футболу, приехавшие на товарищеский матч своей команды с россиянами, получили в подарок памятные футболки и кепки перед началом встречи в рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Подарки вручали воспитанники академии начальной футбольной подготовки "Мегасфера". Майки и кепки красного цвета - расцветки основного комплекта формы сборной Чили. По задумке организаторов акции, на футболках флаги России и Чили соединены в один в знак дружбы между странами. На товарищескую игру приехало около 100 болельщиков чилийской сборной, которые смогли посетить встречу бесплатно.

Акцию Gentlefan запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

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Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на игру команд России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России Алексеем Смертиным, который недавно был назначен на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом, гостей напоили чаем из самовара.

Позже в марте сочинские болельщики при поддержке РФС продолжили акцию Gentlefan и радушно встретили бельгийских фанатов перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Встреча стала первым официальным футбольным матчем на сочинском стадионе "Фишт", которому предстоит принять игры Кубка конфедераций и чемпионата мира. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome".