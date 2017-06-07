Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянами

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят товарищеский матч между сборными России и Чили в рамках акции гостеприимства, организованной Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
"Российский футбольный союз принял решение дать возможность бесплатно посетить товарищеский матч национальных сборных России и Чили всем гражданам этой латиноамериканской страны, проживающих в Москве", - говорится в сообщении.
В марте 2017 года билеты на игру команд России и Кот-д'Ивуара (0:2) в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах.
Матч Россия - Чили пройдет 9 июня в Москве на "ВЭБ- Арене", начало в 19:00 мск. Сборная России проводит подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.