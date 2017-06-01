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Смертин: болельщиков на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 ждет теплый прием

Спорт
1 июня, 9:00 UTC+3

Инспектор Российского футбольного союза заявил, что Россия придерживается позиции нулевой терпимости к любой форме дискриминации, что прописано уставом ФИФА

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Болельщиков, которые приедут в Россию на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года, ждет теплый прием. Об этом в интервью телеканалу RT заявил инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексей Смертин. 

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"Важно донести всем болельщикам и любителям футбола, кто планирует приехать в Россию, болеть за свою сборную или болеть за такую прекрасную игру, как футбол, что их ждет теплый прием, несомненно, и мы рады будем видеть всех абсолютно, с любого континента, чтобы продемонстрировать наше радушие, нашу доброту и теплоту", - сказал Смертин. 

Ранее в ряде зарубежных СМИ была распространена фотография с карнавального шествия, состоявшегося 27 мая в Сочи, на которой видны два участника, загримированных под темнокожих болельщиков, одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из них была связка бананов. Подобные детали часто воспринимаются темнокожими болельщиками и игроками как оскорбление, из-за чего стали причиной нескольких скандалов в практике мирового футбола. Позднее мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление в связи с данным инцидентом.

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"Россия придерживается позиции нулевой терпимости к любой форме дискриминации, что прописано уставом ФИФА (Международной федерации футбола - Прим. ТАСС). Это абсолютно нормальная позиция, и то, что периодически всплывает, это проявление отдельных людей, а не всего общества. Это очевидный факт, потому что в любом обществе, в любой стране существуют такие проявления; то небольшое количество людей, которые действуют умышленно, а зачастую и неумышленно, как, скажем, инцидент, произошедший в Сочи, это следствие плохого вкуса, отсутствия воспитания, и наша задача как раз минимизировать это, это работа образовательного характера прежде всего. Должно быть уважение, это самый основной постулат - уважение к болельщикам, уважение к сопернику, уважение к тем командам, которые приедут на Кубок конфедераций и чемпионат мира, это очень важно", - отметил Смертин. 

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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