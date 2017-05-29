Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедераций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года собираются посетить несколько сотен болельщиков из Португалии. Об этом сообщил посол Португалии в России Марио Годиньо Де Матуш, добавив, что не видит угроз для болельщиков из Европы на территории России.

"Я думаю, что абсолютно нечего им (болельщикам - прим. ТАСС) бояться. Мы даже предпринимаем усилия для того, чтобы стимулировать наших болельщиков приехать в Россию. Я абсолютно уверен, что никакого страха они испытывать не должны. Я знаю, что уже несколько сотен приедет", - рассказал дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом он отметил, что Кубок конфедераций - турнир менее известный, чем чемпионат мира, а на мировое первенство 2018 года португальцы еще не отобралась. "Но мы будем надеяться, что команда пройдет отборочную стадию, примет участие в этом чемпионате, и приедут португальские болельщики", - сказал Матуш.

Посол подтвердил, что матчи сборной Португалии на Кубке конфедераций в России планируют посетить президент республики, премьер-министр и председатель парламента.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.