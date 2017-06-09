Жуков: сборная России в матче с чилийцами показала, что прибавляет с каждой игрой

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу прогрессирует, подтверждением чему стал товарищеский матч с командой Чили. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Сборные России и Чили сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "ВЭБ- Арена".

"Наша команда выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира. Отличный мяч забил Виктор Васин, а Денис Глушаков, когда бил через себя, мог забить и вовсе потрясающий гол. Молодец Игорь Акинфеев, он сегодня спасал. Наша команда прибавляет с каждым матчем, работа идет в правильном направлении", - сказал Жуков.

"Посмотрим, как пройдет Кубок конфедераций, но мы должны там выступить неплохо. В целом игра сборной становится лучше", - отметил глава ОКР.

Матч с чилийцами был последним для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В другой группе выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.