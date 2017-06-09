Мутко: сборная России по футболу находится в хороших кондициях перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Товарищеский матч с командой Чили показал, что сборная России по футболу пребывает в хороших кондициях перед домашним Кубком конфедераций. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборные России и Чили сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в пятницу в Москве на "ВЭБ-Арене".

"Я считаю, что команда в хороших кондициях, я доволен. Уровень индивидуального мастерства у многих чилийцев очень высок, это топ-сборная, но наши ребята старались и добились позитивного финала", - сказал Мутко.

Матч с чилийцами был последним для команды России в преддверии Кубка конфедераций. Российская сборная сыграет в группе А турнира с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.