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Жуков: расширение программы фехтования на ОИ позволяет рассчитывать еще на две медали

Спорт
9 июня, 22:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На ОИ-2020 будут включены две новые дисциплины в фехтовании

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Включение в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года двух дисциплин - турниров среди мужских команд рапиристов и женских в шпаге - увеличивает шансы российских спортсменов на награды. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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"Для российского фехтования это очень здорово, это шанс еще на две медали, - считает глава ОКР. - Особенно если учитывать результат наших фехтовальщиков на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, где они завоевали четыре золота".

На Играх в Рио-де-Жанейро золото выиграли команда российских рапиристов (Артур Ахматхузин, Тимур Сафин, Алексей Черемисинов), рапиристка Ирина Дериглазова, саблистка Яна Егорян, команда саблисток (Софья Великая, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко, Егорян), серебро завоевала Великая, бронзу - Сафин и команда шпажисток (Виолетта Колобова, Татьяна Логунова, Любовь Шутова, Ольга Кочнева).

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