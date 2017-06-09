Жуков: одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к ним

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Единовременное проведение выборов столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов позволит странам наилучшим образом провести подготовку к таким масштабным событиям. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Этим вопросом занималась специальная комиссия МОК, - рассказал Жуков. - Сейчас два кандидата претендуют на право проведения Игр - Париж и Лос-Анджелес, а значит, они и проведут две следующие Олимпиады. Голосование пока не прошло, и неизвестно, в каком порядке они примут Игры, но, в принципе, уже понятно, где они пройдут. А значит, это дает странам возможность готовиться к Олимпиадам стабильно".

По мнению Жукова на пользу пойдет и сокращение периода выбора столиц зимних Игр до одного года, предложенное исполкомом МОК. "Общая тенденция заключается в том, чтобы удешевить как заявочный процесс, так и сами Игры, и это действительно сократит расходы".

Глава ОКР привел в пример выбор столицы Игр 2022 года в Пекине. "Сначала было шесть, а на финише осталось два претендента - Алма-Ата и Пекин, остальные снялись из-за дороговизны, - рассказал Жуков. - Ведь, чтобы продвинуть свою заявку, нужно много работать. К этому процессу привлекаются консультационные фирмы, а это затраты, в том числе на поездки, презентации".

Предложения исполкома МОК будут вынесены на голосование на внеочередной сессии МОК 11 и 12 июля.