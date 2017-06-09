Ставка на женщин и молодежь: МОК утвердил изменение программы ОИ-2020 в 16 видах спорта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в пятницу утвердил изменения программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, которые коснулись 16 видов спорта. В программе появился баскетбол в формате "три на три", командные турниры по фехтованию, а тяжелая атлетика лишилась одной медальной категории в мужских соревнованиях.

Программа Олимпиады предполагает рекордное количество женских соревнований. Женщины составят 48,8% от общего числа участников, тогда как в 2016 году в Рио-де-Жанейро показатель был равен 45,2%, а в Лондоне-2012 - 44,2%. Это произошло за счет перемещения части олимпийских слотов из мужских соревнований в женские, например, в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, боксе, парусном спорте и стрельбе. По словам президента МОК Томаса Баха, Олимпийские игры в Токио будут "более "молодыми", более городскими и будут включать больше женщин".

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих, в Рио-де-Жанейро. Самые большие изменения коснутся легкой атлетики, квота в этом виде спорта уменьшилась на 105 мест. На 64 спортсмена сократится квота в тяжелой атлетике, на 56 - в вольной борьбе, на 30 - в парусном спорте, на 30 - в стрелковом спорте, на 24 - в академической гребле, на 22 - в плавании, на 18 - в водном поло. За счет включения в программу баскетбола в формате "три на три" число спортсменов увеличится на 64 (16 команд по три человека).

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Смешанная эстафета в плавании и командные соревнования по фехтованию

В программу Олимпиады добавлены смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров в плавании, эстафета 4х400 в легкой атлетике, смешанные соревнования по стрельбе из лука, дзюдо и триатлону, а также соревнования смешанных пар в настольном теннисе. Плавание также пополнилось двумя дисциплинами - дистанция 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин. Кроме того, в программу вошли мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три", мужские и женские соревнования фристайлистов в BMX, мужские и женские заезды в дисциплине "мэдисон" в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию. Таким образом, в программе появилось 16 новых дисциплин, а одна позиция в мужских соревнованиях тяжелой атлетике была исключена.

Положительным для российских спортсменов можно назвать решение об увеличении дисциплин в фехтовании. Министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах 2000 года Павел Колобков подчеркнул, что такое решение говорит об огромной работе, проделанной Международной федерацией фехтования. "Федерация добилась того, к чему мировое фехтование стремилось на протяжении нескольких последних олимпийских циклов. Совершенно очевидно, что фехтование становится все более популярным, оно отвечает критериям МОК, ведется постоянная работа, вид спорта развивается", - сказал Колобков ТАСС.

Олимпийский чемпион 2012 года российский дзюдоист Арсен Галстян посетовал на то, что смешанного командного турнира не было на Олимпиаде в Лондоне. По его словам, теперь у дзюдоистов появилось больше возможностей заявить о себе и принести своей стране медаль. "Если посмотреть на плавание, гимнастику и другие виды спорта, то в них спортсмены могут по несколько олимпийских наград завоевывать. Нет сомнений, что это настоящий подарок для зрителей и болельщиков - ни для кого не секрет, что формат командного турнира "стенка на стенку" самая захватывающая часть всех соревнований по дзюдо", - сказал Галстян.

Включение в программу баскетбола в формате "три на три" президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал историческим решением. "Теперь у баскетбола появляется возможность разыгрывать на Олимпийских играх четыре комплекта медалей вместо двух. Это очень круто, очень почетно и, на мой взгляд, это фантастическая новость для тех ребят, которые играют в баскетбол "3х3", - сказал Кириленко. - Раньше они выходили на улицу и играли в свое удовольствие, сейчас же это серьезная дисциплина, которая будет представлена на Олимпиадах".

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Евгений Коротышкин убежден, что смешанная эстафета в плавании повысит зрелищность всего турнира. По его словам, это большая заслуга плавательного сообщества.

Столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов могут быть выбраны уже в сентябре

Исполком МОК принял ряд других принципиально важных решений, в том числе единогласно одобрив выбор городов- организаторов Олимпийских игр 2024 и 2028 годов одновременно. Данное решение еще должно быть утверждено на внеочередной сессии МОК, которая состоится 11 и 12 июля, однако уже понятно, что в случае его принятия Лос-Анджелес и Париж станут столицами будущих летних Олимпиад. Изначально на проведение Игр-2024 претендовали Будапешт, Рим и Гамбург, однако заявки были сняты ввиду отсутствия поддержки жителей. А оставшиеся две - Лос-Анджелес и Париж выразили однозначную приверженность Олимпийскому движению и готовность провести Олимпиаду на самом высоком уровне.

Бах на пресс-конференции подчеркнул, что оба города достойны стать столицей Олимпиады, а их заявки уже рассмотрены комиссией МОК, и претензий к ним не возникло. "Принцип выбора сразу двух столиц будет обсуждаться на внеочередной сессии МОК. Но могу сказать, что в данном случае город получит право на проведение Игр без риска поражения. Это будет победа для города-кандидата и для МОК в целом", - подчеркнул Бах.

Еще одно нововведение коснулось процедуры выборов хозяина зимней Олимпиады. Президент МОК считает необходимым снизить издержки и расходы и таким образом упростить подачу заявок. "МОК будет более активным в плане поддержки заявок на зимние Игры. МОК будет подстраиваться под требования города, чтобы добиться лучшего баланса в интересах Олимпиады и кандидата", - сказал Бах, отметив, что заявочный процесс сократится с двух до одного года.

МОК также потребовал от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) предоставить отчет о выполнении антидопинговых требований к декабрю 2017 года. Причиной стали многочисленные допинг-случаи, выявленные в ходе перепроверок проб с Игр-2008 в Пекине и Олимпиады-2012 в Лондоне. "Это дополнительное условие к IWF, надо понять, как они будут решать те глобальные проблемы в их виде спорта", - сказал президент МОК после исполкома.

Бах также отметил, что потеря квоты на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в тяжелой атлетике является следствием проблем с допингом в этом виде спорта. Он добавил, что федерация в настоящий момент выполняет меры по восстановлению и соответствию кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако сделано еще не все.