Дзюдоист Галстян жалеет, что решение о новой дисциплине на Играх не приняли до 2012 года

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 2012 года российский дзюдоист Арсен Галстян сожалеет, что решение о включении новой дисциплины - смешанного командного турнира в программу Олимпиады не было принято перед Играми в Лондоне. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпиады-2020 в Токио 16 новых дисциплин, в том числе смешанного командного турнира в дзюдо.

"Это просто классное решение, и мне, признаться, жаль, что этого не случилось в наше время, - рассказал Галстян. - Теперь у дзюдоистов появилось больше возможности заявить о себе, принести своей стране медаль. Ведь если посмотреть на плавание, гимнастику и другие виды спорта, то в них спортсмены могут по несколько олимпийских наград завоевывать. Нет сомнений, что это настоящий подарок для зрителей и болельщиков - ни для кого не секрет, что формат командного турнира "стенка на стенку" самая захватывающая часть всех соревнований по дзюдо".

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Чемпионами Игр стали Галстян (60 кг), Мансур Исаев (73 кг) и Тагир Хайбулаев (100 кг), серебро завоевал Александр Михайлин (свыше 100 кг), бронзу - Иван Нифонтов (81 кг). Россияне были первыми в общекомандном зачете, на втором месте - сборная Франции, третья - Южная Корея, Япония с одним золотом и тремя серебряными и бронзовыми медалями стала четвертой.

Галстян считает, что в Японии, где и возникло дзюдо, российским дзюдоистам придется непросто. "Конечно, в Токио в командном турнире биться с японцами, родоначальниками дзюдо, будет непросто. Но результаты наших ребят показывают, что нет ничего невозможного - в Лондоне мы обошли японцев по командному результату. Мы можем доказывать это еще и еще", - подчеркнул Галстян.

Он отметил, что ему хотелось бы и самому побороться на Играх в командном турнире. "Я очень люблю командные турниры, чувство плеча, ответственность за команду, и конечно мне хотелось бы и самому побороться в нем на Играх, - отметил он. - Но это пока только желание. А в наших ребятах я не сомневаюсь, благодаря тому, что со сборной по- прежнему наш генеральный менеджер Эцио Гамба, работа не останавливается и мы становимся сильнее с каждым олимпийским циклом".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.