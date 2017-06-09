Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дзюдоист Галстян жалеет, что решение о новой дисциплине на Играх не приняли до 2012 года

Спорт
9 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Олимпийский чемпион отметил, что ему хотелось бы и самому побороться на Играх в командном турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Арсен Галстян

Арсен Галстян

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 2012 года российский дзюдоист Арсен Галстян сожалеет, что решение о включении новой дисциплины - смешанного командного турнира в программу Олимпиады не было принято перед Играми в Лондоне. Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также

Шестнадцать новых дисциплин включено в программу Олимпиады-2020

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпиады-2020 в Токио 16 новых дисциплин, в том числе смешанного командного турнира в дзюдо.

"Это просто классное решение, и мне, признаться, жаль, что этого не случилось в наше время, - рассказал Галстян. - Теперь у дзюдоистов появилось больше возможности заявить о себе, принести своей стране медаль. Ведь если посмотреть на плавание, гимнастику и другие виды спорта, то в них спортсмены могут по несколько олимпийских наград завоевывать. Нет сомнений, что это настоящий подарок для зрителей и болельщиков - ни для кого не секрет, что формат командного турнира "стенка на стенку" самая захватывающая часть всех соревнований по дзюдо".

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне россияне завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Чемпионами Игр стали Галстян (60 кг), Мансур Исаев (73 кг) и Тагир Хайбулаев (100 кг), серебро завоевал Александр Михайлин (свыше 100 кг), бронзу - Иван Нифонтов (81 кг). Россияне были первыми в общекомандном зачете, на втором месте - сборная Франции, третья - Южная Корея, Япония с одним золотом и тремя серебряными и бронзовыми медалями стала четвертой.

Смотрите также
Хасанби Таов (слева) и Виталий Мутко

Тренер: российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в Токио

Галстян считает, что в Японии, где и возникло дзюдо, российским дзюдоистам придется непросто. "Конечно, в Токио в командном турнире биться с японцами, родоначальниками дзюдо, будет непросто. Но результаты наших ребят показывают, что нет ничего невозможного - в Лондоне мы обошли японцев по командному результату. Мы можем доказывать это еще и еще", - подчеркнул Галстян.

Он отметил, что ему хотелось бы и самому побороться на Играх в командном турнире. "Я очень люблю командные турниры, чувство плеча, ответственность за команду, и конечно мне хотелось бы и самому побороться в нем на Играх, - отметил он. - Но это пока только желание. А в наших ребятах я не сомневаюсь, благодаря тому, что со сборной по- прежнему наш генеральный менеджер Эцио Гамба, работа не останавливается и мы становимся сильнее с каждым олимпийским циклом".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама