Российский шахматист Матлаков выиграл чемпионат Европы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский шахматист Максим Матлаков стал победителем 18-го чемпионата Европы по шахматам, который завершился в Минске.

В заключительном 11-м туре соревнований Матлаков сыграл вничью с грузинским гроссмейстером Баадуром Джобавой.

Перед заключительным туром у российского и грузинского шахматистов было одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Матлаков опережал Джобаву. После ничьей в заключительном туре лидер турнира не сменился. На счету Матлакова и Джобавы по 8,5 очка.

Третье место занял другой российский шахматист Владимир Федосеев, который также набрал 8,5 очка. В последнем туре Федосеев одержал победу над своим соотечественником Дмитрием Яковенко, который является чемпионом Европы 2012 года.

Российские шахматисты побеждают на чемпионате Европы в четвертый раз подряд и в восьмой из последних девяти. Всего же российские гроссмейстеры завоевывали золотые медали на ЧЕ 9 раз. В различные годы чемпионами Европы также становились россияне Павел Трегубов, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Дмитрий Яковенко, Александр Мотылев, Евгений Наер и Эрнесто Инаркиев.

По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Всего в турнире приняли участие 400 шахматистов из 38 стран.