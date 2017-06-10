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Сергей Бакулин стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

Спорт
10 июня, 17:29 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Вторым стал Василий Мизинов, третьим - Петр Богатырев

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Сергей Бакулин

Сергей Бакулин

© Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Представитель Мордовии Сергей Бакулин стал победителем летнего чемпионата России по ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км. Спортсмен финишировал с результатом 1 час 20 минут 38 секунд.

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Вторым на финише был Василий Мизинов (1:21.47), третьим - Петр Богатырев (1:22.05). Серебряный и бронзовый призеры также представляют Мордовию.

На командном первенстве страны, которое проходило в Сочи в феврале этого года, 30-летний Бакулин занял второе место, уступив золото Сергею Широбокову.

Бакулин в марте 2016 года был лишен победы на чемпионате мира - 2011 в ходьбе на 50 км за нарушение антидопинговых правил.

Позднее медали чемпионата страны разыграют женщины на дистанции 20 км.

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