Сергей Бакулин стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

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ЧЕБОКСАРЫ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Представитель Мордовии Сергей Бакулин стал победителем летнего чемпионата России по ходьбе, проходящего в Чебоксарах, на дистанции 20 км. Спортсмен финишировал с результатом 1 час 20 минут 38 секунд.
Вторым на финише был Василий Мизинов (1:21.47), третьим - Петр Богатырев (1:22.05). Серебряный и бронзовый призеры также представляют Мордовию.
На командном первенстве страны, которое проходило в Сочи в феврале этого года, 30-летний Бакулин занял второе место, уступив золото Сергею Широбокову.
Бакулин в марте 2016 года был лишен победы на чемпионате мира - 2011 в ходьбе на 50 км за нарушение антидопинговых правил.
Позднее медали чемпионата страны разыграют женщины на дистанции 20 км.