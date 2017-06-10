Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елена Остапенко не верит, что смогла одержать победу на Roland Garros

Спорт
10 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Латвийская спортсменка стала первой "несеяной" победительницей с 1933 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Остапенко

Елена Остапенко

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Латвийка Елена Остапенко рассказала, что не может поверить в свою победу на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), втором в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом спортсменка заявила после завершения финальной встречи.

Смотрите также
Елена Остапенко празднует победу на Открытом чемпионате Франции

Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland Garros

В финале 20-летняя Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:3 одержала победу над румынкой Симоной Халеп, "посеянной" на турнире под третьим номером.

"Я не верю, в 20 лет я выиграла турнир, это удивительно, - сказала Остапенко. - Я так рада быть здесь, мечтала принять участие в этом турнире. Халеп очень здорово играла, я пыталась найти свой теннис, но у меня не выходило. Однако затем я смогла перевернуть игру и очень этому рада, благодарю всех, особенно маму и мою команду".

Остапенко стала первой "несеяной" теннисисткой, которая одержала победу на Roland Garros, с 1933 года, когда на парижских кортах победила австралийка Маргарет Скривен. На пути к финалу 20-летняя Остапенко не сыграла ни с одной теннисисткой, входящей в первую десятку "посева" на турнире. Халеп дважды встречалась с игроками из топ-10 рейтинга, обыграв украинку Элину Свитолину (5) и чешку Каролину Плишкову (2).

Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн) завершится 11 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Roland Garros-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
3
Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат
4
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
5
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
6
В США умер актер Адам Уэст
7
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
Темы дня
Загрузка...
Реклама