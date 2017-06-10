Елена Остапенко не верит, что смогла одержать победу на Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Латвийка Елена Остапенко рассказала, что не может поверить в свою победу на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), втором в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом спортсменка заявила после завершения финальной встречи.

В финале 20-летняя Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:3 одержала победу над румынкой Симоной Халеп, "посеянной" на турнире под третьим номером.

"Я не верю, в 20 лет я выиграла турнир, это удивительно, - сказала Остапенко. - Я так рада быть здесь, мечтала принять участие в этом турнире. Халеп очень здорово играла, я пыталась найти свой теннис, но у меня не выходило. Однако затем я смогла перевернуть игру и очень этому рада, благодарю всех, особенно маму и мою команду".

Остапенко стала первой "несеяной" теннисисткой, которая одержала победу на Roland Garros, с 1933 года, когда на парижских кортах победила австралийка Маргарет Скривен. На пути к финалу 20-летняя Остапенко не сыграла ни с одной теннисисткой, входящей в первую десятку "посева" на турнире. Халеп дважды встречалась с игроками из топ-10 рейтинга, обыграв украинку Элину Свитолину (5) и чешку Каролину Плишкову (2).

Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн) завершится 11 июня.