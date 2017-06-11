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Усэйн Болт после завершения спортивной карьеры не намерен идти в политику

Спорт
11 июня, 3:08 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Завершить профессиональную карьеру Болт планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/KERSTIN JOENSSON

ГАВАНА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт не планирует заниматься политической деятельностью после завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью Рейтер в столице Ямайки Кингстоне в преддверии стартовавшего там в субботу легкоатлетического турнира Racers Grand Prix.

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Усэйн Болт

Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьеры

"Я уже говорил, что политика - не для меня. Я всегда старался держаться как можно дальше от политики, поскольку это - коварная вещь", - сказал 30-летний Болт. Как напоминает Рейтер, премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс предлагал спортсмену поработать в правительстве, однако тот ответил отказом.

Ранее Болт заявлял, что Racers Grand Prix в Кингстоне, где он пробежит стометровку, станет для него последним выступлением на родине. Завершить профессиональную карьеру он планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа.

По словам Болта, он уже задумывался над тем, чем будет заниматься дальше. В числе его приоритетов - благотворительная деятельность. Кроме того, он планирует помогать своему нынешнему тренеру Глену Миллсу руководить легкоатлетическим клубом Racers Track Club. Именно там сейчас тренируется Болт.

"Я обещал ему (Миллсу), что буду оказывать максимально возможное содействие. Он хочет, чтобы я принял на себя все дела, однако не думаю, что это произойдет. Но я, безусловно, буду оказывать всевозможную помощь, потому что я люблю Racers и очень люблю своего тренера", - сказал спринтер.

Болт признался, что после завершения карьеры не будет скучать по утомительным тренировкам, но ему будет не хватать стартов и соревновательной атмосферы. "Я буду скучать по болельщикам. Мне нравится заигрывать с ними, чувствовать их энергию, бежать у них на глазах. Этого мне будет не хватать из легкой атлетики", - добавил спортсмен.

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