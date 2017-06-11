Пропуск травяного сезона не позволит Шараповой напрямую попасть на Открытый чемпионат США

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, принявшая решение пропустить турниры на травяных кортах из-за травмы, не сможет напрямую попасть в основную сетку Открытого чемпионата США.

Отбор теннисисток в основную сетку Открытого чемпионата США пройдет по рейтингу за шесть недель до начала турнира. Сейчас Шарапова занимает 172-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА) и планирует вернуться на корт на турнире в американском Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа. Открытый чемпионат США по теннису начнется 20 августа. Шарапова сможет принять участие в турнире Большого шлема, если успешно пройдет квалификацию или получит wild card ("специальное приглашение") от организаторов.

В ночь на воскресенье Шарапова объявила, что не сможет принять участия в турнире ВТА в Бирмингеме и Уимблдоне из- за травмы, полученной на соревновании в Риме в мае. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, на следующем - в Мадриде - потерпела поражение во втором круге. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира.