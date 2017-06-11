Ходок Широбоков ставит задачу бороться за медали на чемпионате мира в Лондоне

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ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский ходок Сергей Широбоков, сумевший в конце мая выполнить квалификационный норматив на дистанции 20 км для участия в августе на чемпионате мира в Лондоне, ставит перед собой задачу завоевать медаль на этом турнире. Об этом Широбоков заявил ТАСС.
Тренирующийся в Саранске Широбоков 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41). 21 мая на Кубке Европы в чешских Подебрадах россиянину удалось выполнить норматив на 20-километровке для участия в чемпионате мира в Лондоне.
"Я не думаю о том, что могу стать единственным российским ходоком на чемпионате мира в Лондоне и на меня будут смотреть миллионы, - признался 18-летний Широбоков. - Мое дело тренироваться и выступать, а на остальное я внимания не обращаю. Моя главная задача - выступить на чемпионате мира и бороться там за медали. И если получится, то занять первое место".
В настоящее время возможность выступить на главном старте сезона - чемпионате мира в Лондоне - из всех российских ходоков имеет только Широбоков.
"Кубок Европы в Чехии, где я стал 12-м, был для меня первым международным стартом, - заметил спортсмен. - Да, я сумел тогда выполнить норматив на чемпионат мира, но своим результатом недоволен. Мог бы и быстрее пройти. Не знаю, почему не получилось, никакого внешнего давления я не испытывал там".
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.