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Нижегородов: ходок Широбоков способен отлично выступить на чемпионате мира в Лондоне

Спорт
11 июня, 9:56 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Пока Широбоков является единственным представителем российской школы спортивной ходьбы, сумевшим квалифицироваться на мировое первенство

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Сергей Широбоков (слева)

Сергей Широбоков (слева)

© Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский ходок Сергей Широбоков, сумевший в конце мая выполнить квалификационный норматив для участия на чемпионате мира в Лондоне, способен показать на этом турнире отличный результат. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 2011 года в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов.

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Тренирующийся в Саранске 18-летний Широбоков 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41). 21 мая на Кубке Европы в чешских Подебрадах россиянину удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира.

"Я вижу в этом спортсмене большую перспективу, да и тренеры тоже говорят об этом, - заметил Нижегородов. - Парень молодец, настоящий трудяга. А когда человек отдает всего себя на тренировках, то и на больших соревнованиях, таких как чемпионат мира, способен отлично выступить".

Победитель летнего чемпионата России - 2016 Широбоков принял решение не защищать в Чебоксарах свой титул, а выступить в воскресенье в юниорском заходе на 10 км. Он планирует во второй половине июля принять участие в юниорском первенстве Европы в итальянском Гроссето, а затем уже отправиться на чемпионат мира в Лондон, который пройдет с 5 по 13 августа. В настоящее время возможность выступить там имеет только один российский ходок - Широбоков.

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