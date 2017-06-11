Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполисток

Спорт
11 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По мнению президента Федерации водного поло России, российская команда может выиграть золото Олимпийских игр

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские ватерполистки

Российские ватерполистки

© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Третье место по итогам очередного розыгрыша Мировой лиги не является пределом для ватерполисток сборной России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

Ранее российские ватерполистки переиграли сборную Венгрии в матче за бронзовые медали Суперфинала Мировой лиги со счетом 9:7.

Смотрите также
Матч Россия - Венгрия

Российские ватерполистки заняли третье место в Суперфинале Мировой лиги

"У нас молодая команда, которая способна на большее, - сказал Власенко. - Тренер (Александр Гайдуков) - молодец, готовит команду к большим стартам, с такой тенденцией мы можем выиграть и золото на Олимпиаде. Медали - заслуга тренера, но также хочется сказать слова благодарности (предпринимателю) Вадиму Сомову, который долгое время поддерживает команду "Кириши" - базовую для сборной России".

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сыграют команды Канады и США.

Ранее россиянки становились победительницами Мировой лиги (2008 год), а также серебряными (2005, 2013) и бронзовыми призерами (2006) турнира.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит $50 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
2
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
СК возбудил дело по факту пропажи четырехлетнего мальчика на Урале
5
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
6
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано"
7
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама