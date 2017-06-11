Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполисток

Скауты "Арсенала" будут просматривать Головина на Кубке конфедерацийСпорт 11 июня, 15:22
"Матч ТВ", ВГТРК и Первый канал будут транслировать матчи Кубка конфедерацийСпорт 11 июня, 15:20
СК не исключает, что мать кратовского стрелка могла погибнуть в пожареПроисшествия 11 июня, 15:14
Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мираСпорт 11 июня, 14:58
Более семи тысяч человек приняли участие в Красочном забеге Московского марафонаСпорт 11 июня, 14:29
Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполистокСпорт 11 июня, 14:13
Белоруссия и РФ согласовывают проект перехода на рубли при расчете за энергоресурсыЭкономика и бизнес 11 июня, 14:08
Захарова: многие западные СМИ запрещают своим журналистам посещать КрымПолитика 11 июня, 13:48
ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг КатараСпорт 11 июня, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Третье место по итогам очередного розыгрыша Мировой лиги не является пределом для ватерполисток сборной России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
Ранее российские ватерполистки переиграли сборную Венгрии в матче за бронзовые медали Суперфинала Мировой лиги со счетом 9:7.
"У нас молодая команда, которая способна на большее, - сказал Власенко. - Тренер (Александр Гайдуков) - молодец, готовит команду к большим стартам, с такой тенденцией мы можем выиграть и золото на Олимпиаде. Медали - заслуга тренера, но также хочется сказать слова благодарности (предпринимателю) Вадиму Сомову, который долгое время поддерживает команду "Кириши" - базовую для сборной России".
В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сыграют команды Канады и США.
Ранее россиянки становились победительницами Мировой лиги (2008 год), а также серебряными (2005, 2013) и бронзовыми призерами (2006) турнира.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит $50 тысяч.