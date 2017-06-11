Власенко: бронзовые медали Мировой лиги не являются пределом для российских ватерполисток

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Третье место по итогам очередного розыгрыша Мировой лиги не является пределом для ватерполисток сборной России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

Ранее российские ватерполистки переиграли сборную Венгрии в матче за бронзовые медали Суперфинала Мировой лиги со счетом 9:7.

"У нас молодая команда, которая способна на большее, - сказал Власенко. - Тренер (Александр Гайдуков) - молодец, готовит команду к большим стартам, с такой тенденцией мы можем выиграть и золото на Олимпиаде. Медали - заслуга тренера, но также хочется сказать слова благодарности (предпринимателю) Вадиму Сомову, который долгое время поддерживает команду "Кириши" - базовую для сборной России".

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сыграют команды Канады и США.

Ранее россиянки становились победительницами Мировой лиги (2008 год), а также серебряными (2005, 2013) и бронзовыми призерами (2006) турнира.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит $50 тысяч.