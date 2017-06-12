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Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛ

Спорт
12 июня, 6:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В 25 матчах плей-офф российский нападающий "Питтсбурга" набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и помог клубу завоевать пятый Кубок Стэнли в истории

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

© AP Photo/Jay LaPrete

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей- офф НХЛ. В активе 30-летнего российского хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

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В ночь на понедельник "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2). В решающем матче Малкин не отметился результативными действиями, сыграв

Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач). 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" в третий раз (ранее в 2009 и 2016 годах) в карьере.

Вторым в споре бомбардиров Кубка Стэнли 2017 года стал одноклубник Малкина Сидни Кросби, на счету которого 27 очков (8+19) в 24 матчах. Третье место занял еще один форвард "Питтсбурга" Фил Кессел, набравший 23 очка (8+15).

Малкин - первый россиянин, дважды становившийся лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Впервые больше всех очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли Малкин набрал в 2009 году, в его активе было 36 очков (14+22). Первым российским хоккеистом, ставшим лучшим бомбардиром в плеф-офф НХЛ, является Сергей Федоров, который в составе "Детройта" набрал 24 очка (7+17) в плей-офф сезона-1994/95.

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