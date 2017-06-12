Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Питтсбург" на выезде со счетом 2:0 победил "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли 2017 года. Счет в серии - 4-2.

Шайбы забросили Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 6 секунд, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе три броска. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

В начале второго периода судья матча не засчитал шайбу "Нэшвилла", заброшенную после того, как арбитр остановил игру. Данное решение вызвало бурное негодование хоккеистов хозяев и болельщиков.

"Питтсбург" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. Трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" стали россияне Малкин и Сергей Гончар, побеждавшие в 2009 и 2016 годах. Гончар становился победителем в 2009 году в качестве игрока, а затем дважды праздновал успех как тренер.

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли в составе "Пингвинз" стали вратарь Марк-Андре Флери, нападающие Сидни Кросби и Крис Кунитц, а также травмированный защитник Крис Летанг, сыгравший 41 матч в регулярном чемпионате. Владелец клуба Марио Лемье в пятый раз завоевал Кубок Стэнли, три из которых - в качестве владельца. Ранее он дважды становился обладателем трофея, будучи игроком и капитаном "Питтсбурга".

Россияне - обладатели Кубка Стэнли

Всего Кубок Стэнли выигрывали 26 россиян. В качестве игроков побеждали Сергей Зубов ("Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас"), Сергей Немчинов ("Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Джерси"), Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Антон Бабчук ("Каролина"), Олег Твердовский ("Нью-Джерси", "Каролина"), Сергей Брылин, Валерий Зелепукин, Владимир Малахов, Александр Могильный (все - "Нью-Джерси"), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба - "Колорадо"), Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Дмитрий Миронов, Павел Дацюк (все - "Детройт"), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба - "Тампа-Бэй"), Илья Брызгалов ("Анахайм"), Сергей Гончар, Евгений Малкин (оба - "Питтсбург"), Андрей Локтионов, Вячеслав Войнов (оба - "Лос-Анджелес").

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Ларионов (1997, 1998, 2002) и Федоров (1997, 1998, 2002) в составе "Детройта", а также Брылин, выигравший трофеи в составе "Нью-Джерси" (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ становились Зубов (1994, 1999), Немчинов (1994, 2000), Фетисов (1997, 1998), Козлов (1997, 1998), Твердовский (2003, 2006), Дацюк (2002, 2008) и Войнов (2012, 2014).

Гончар стал двукратным чемпионом в качестве тренера. Ранее в данном качестве Кубок завоевывали Владимир Буре (2000, 2003) в составе "Нью-Джерси", а также Фетисов (2000). Из россиян только Гончар и Фетисов завоевывали трофей в качестве игрока и тренера.

Исключение для Константинова

Защитник "Детройта" Константинов не играл в сезоне-1997/98 из-за последствий тяжелой аварии, однако его имя было нанесено на трофей, чтобы отдать дань уважения игроку. Имя еще одного российского хоккеиста, Андрея Локтионова, после победы с "Лос-Анджелесом" в Кубке Стэнли 2012 года нанесено на трофей не было, несмотря на то, что игрок провел положенный в сезоне 41 матч за клуб. Это было связано с тем, что Локтионов немало матчей провел за фарм-клуб "Кингз". Тем не менее, после справедливых возмущений болельщиков "Лос-Анджелеса" фамилия Локтионова была выгравирована на Кубке уже после того, как хоккеист перешел в "Нью-Джерси".

По регламенту, чтобы получить право увидеть свое имя выгравированным на Кубке Стэнли, хоккеист победившей в розыгрыше этого трофея команды должен провести не менее 41 игры в сезоне или хотя бы один матч в финальной серии плей-офф. Однако с 1994 года команды могут обратиться к руководству лиги за разрешением нанести имя спортсмена на трофей при условии смягчающих обстоятельств, если игрок не провел необходимое количество матчей.

Из советских хоккеистов в составе победителя Кубка Стэнли выступал Сергей Пряхин, который весной 1989 года перешел из "Крыльев Советов" в "Калгари". Вместе с "Калгари" Пряхин дошел до финала Кубка против "Монреаля", но участия в финальной серии не принимал. Из-за этого его имя не было выгравировано на Кубке, однако "Калгари" включил Пряхина в командную фотографию и вручил ему чемпионский перстень. Ту же самую награду после победы "Эдмонтона" в 1990 году получил и Анатолий Семенов, который провел всего две игры за "нефтяников" в плей-офф, из-за чего его имя не могло быть выгравировано на трофее.