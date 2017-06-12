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Лучший футболист Детского кубка чемпионов получит копию "Золотого мяча" Стоичкова

Спорт
12 июня, 16:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Детский Кубок чемпионов был учрежден в 2013 году и проводится под эгидой Российского футбольного союза

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Лучший футболист Детского кубка чемпионов получит копию "Золотого мяча" известного в прошлом футболиста испанской "Барселоны" и сборной Болгарии, посла турнира Христо Стоичкова. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Стоичков.

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Христо Стоичков (в центре)

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"Я сделаю все возможное, чтобы быть на финале в Софии, потому что хочу пережить эмоции вместе с юными игроками. Впервые лучший футболист турнира получит копию моего "Золотого мяча", а лучший бомбардир - копию моей "Золотой бутсы", - сказал Стоичков.

Стоичков выиграл награды лучшему игроку года в Европе ("Золотой мяч") и лучшему бомбардиру года в Европе ("Золотая бутса") в 1994 и 1990 годах соответственно.

Детский Кубок чемпионов был учрежден в 2013 году и проводится под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В этом году розыгрыш приурочен к стартующему в России Кубку конфедераций, матчи отборочного всероссийского этапа проходили в четырех городах, которые примут международный турнир - Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Во время посещения стадионов дети из 40 городов России записали приветствия на разных языках для футбольных болельщиков.

Финал всероссийского этапа состоится с 12 по 15 августа в Москве. Победитель получит право сыграть в международном финале в Болгарии, который пройдет с 6 по 10 сентября в Софии на стадионе клуба "Левски".

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