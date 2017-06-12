Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Состав московского футбольного клуба "Локомотив" должен меняться постепенно и обновляться за счет молодых игроков из резерва. Такое мнение журналистам после благотворительного матча на стадионе "Локомотив" в Москве высказал вице- премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

В завершившемся сезоне "Локомотив" занял восьмое место в чемпионате России и завоевал кубок страны, тем самым получив право выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне. РЖД являются основными акционерами "Локомотива".

"Предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги Европы нет, хорошо играть против сильных команд, но лучше это сделать на более поздних стадиях. "Локомотив" - очень крепкая, растущая команда, а (Юрий) Семин - опытный тренер. В Лиге Европы может выстрелить любая команда, у "Локомотива" будут дополнительные шансы, потому что это кубковая команда", - отметил Дворкович.

"Лучше, чтобы изменения в клубе происходили эволюционным путем, постепенно, чтобы игроки появлялись на критически важных позициях. Тренеру виднее, главное - подтягивать нашу молодежь", - добавил он.