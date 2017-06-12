Российский рапирист Сафин завоевал серебро на чемпионате Европы

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин завоевал серебряную медаль в индивидуальном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В финале россиянин со счетом 12:15 уступил итальянцу Даниэле Гароццо, который является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015) в этой дисциплине. Эта медаль стала первой для российской сборной на чемпионате.
Бронзовым призерами соревнований стали итальянец Джорджо Авола и француз Жереми Кадо, который в полуфинале уступил Сафину.
В соревнованиях рапиристов также приняли участие Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов, которые завершили турнир на стадии 1/8 финала, и Тимур Арсланов, уступивший сопернику в 1/16 финала. Ранее в Тбилиси также прошли индивидуальные соревнования саблисток. Российские фехтовальщицы Софья Позднякова (вылетела в 1/4 финала), Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова (все завершили турнир в 1/16) не смогли завоевать медали.
Сафин является чемпионом Европы - 2016 в индивидуальной и в командной рапире. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал золото в составе сборной России в командной рапире и бронзу в индивидуальной рапире.
Чемпионат Европы завершится 17 июня.