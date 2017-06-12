Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский рапирист Сафин завоевал серебро на чемпионате Европы

Спорт
12 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В финале россиянин со счетом 12:15 уступил итальянцу Даниэле Гароццо

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимур Сафин

Тимур Сафин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россиянин Тимур Сафин завоевал серебряную медаль в индивидуальном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финале россиянин со счетом 12:15 уступил итальянцу Даниэле Гароццо, который является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015) в этой дисциплине. Эта медаль стала первой для российской сборной на чемпионате.

Смотрите также

Сочи примет чемпионат Европы - 2018 по фехтованию среди кадетов и юниоров

Бронзовым призерами соревнований стали итальянец Джорджо Авола и француз Жереми Кадо, который в полуфинале уступил Сафину.

В соревнованиях рапиристов также приняли участие Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов, которые завершили турнир на стадии 1/8 финала, и Тимур Арсланов, уступивший сопернику в 1/16 финала. Ранее в Тбилиси также прошли индивидуальные соревнования саблисток. Российские фехтовальщицы Софья Позднякова (вылетела в 1/4 финала), Анастасия Баженова, Анна Башта и Валерия Большакова (все завершили турнир в 1/16) не смогли завоевать медали.

Сафин является чемпионом Европы - 2016 в индивидуальной и в командной рапире. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал золото в составе сборной России в командной рапире и бронзу в индивидуальной рапире.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
2
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
3
Полиция задержала Алексея Навального
4
СМИ: ливийская армия распустила формирование, освободившее сына Каддафи
5
В ДТП в Тульской области погибли пять человек
6
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
7
День России. Онлайн-трансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама