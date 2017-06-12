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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
"Матч ТВ" покажет матч-открытие турнира Россия - Новая Зеландия (17 июня) и еще три встречи группы А: Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня), Мексика - Россия (24 июня). Также канал проведет трансляции четырех встреч квартета В: Чили - Камерун (18 июня), Камерун - Австралия (22 июня), Германия - Чили (22 июня), Чили - Австралия (25 июня).
Помимо "Матч ТВ", права на трансляцию матчей турнира получил Первый канал. Также игры будут освещены на радиостанциях ВГТРК.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани.