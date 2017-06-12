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Сборная Ирана стала второй командой, которая квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу

Спорт
12 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Команда Ирана обыграла на своем поле сборную Узбекистана и гарантировала путевку на турнир, который пройдет в России

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Сердар Азмун (слева)

Сердар Азмун (слева)

© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана со счетом 2:0 одержала победу над командой Узбекистана в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и гарантировала себе участие в турнире, который пройдет в России.

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Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий российского футбольного клуба "Ростов" Сердар Азмун. Также забитый мяч на счету форварда Мехди Тареми (88).

После этой победы сборная Ирана укрепила лидерство в отборочной группе А, набрав 20 очков в восьми матчах. Сборная Южной Кореи, которая занимает второе место в группе, имеет 13 очков после семи игр, команда Узбекистана с 12 очками занимает третье место в таблице. Таким образом, сборная Ирана, которой осталось сыграть два матча в отборочном турнире, обеспечила себе как минимум второе место в группе А, позволяющее напрямую попасть в финальную часть чемпионата мира.

Сборная Ирана стала третьим участником мирового первенства. Ранее сборная Бразилии квалифицировалась на чемпионат, гарантировав себе место не ниже четвертого в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки. Сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года как страна-организатор. Иранцы четырежды играли на первенствах мира (1978, 1998, 2006, 2014), но ни разу не проходили дальше группового раунда.

В следующем матче отбора на чемпионат мира сборная Ирана на выезде сыграет с командой Южной Кореи. Узбекистанцы также в гостях встретятся с китайцами. Оба матча пройдут 31 августа.

В третьем этапе азиатского отбора к чемпионату мира 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.

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