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СМИ: сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в октябре

Спорт
13 июня, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По сообщению информационного агентства Fars, игра может состояться 10 октября

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Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана, который состоится 10 октября. Об этом сообщает агентство Fars.

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Сборная Ирана стала второй командой, которая квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Ирана занимает 30-ю строчку в текущем рейтинге Международной федерации футбола, сборная России - 63-ю.

Накануне команда Ирана со счетом 2:0 одержала победу над сборной Узбекистана в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и гарантировала себе участие в турнире, который пройдет в России.

Таким образом, команда Ирана стала третьим участником ЧМ-2018. Ранее сборная Бразилии квалифицировалась на чемпионат, гарантировав себе место не ниже четвертого в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки. Сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года как страна-организатор. Иранцы четырежды играли на первенствах мира (1978, 1998, 2006, 2014), но ни разу не проходили дальше группового раунда.

Сборные России и Ирана встречались в товарищеском матче в феврале 2011 года в Абу-Даби, иранские футболисты победили со счетом 1:0. Сборная СССР трижды играла с командой Ирана и неизменно побеждала. Дважды советская команда выигрывала у иранцев в товарищеских матчах - 1:0 в Тегеране 6 сентября 1978 года и со счетом 2:0 на товарищеском турнире в Индии. Кроме того, сборные СССР и Ирана встретились в 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады 1976 года, в котором команда СССР победила со счетом 2:1. В итоге советские футболисты завоевали бронзовые награды, обыграв в матче за 3-е место сборную Бразилии со счетом 2:0.

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