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"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и стал пятикратным чемпионом НБА

Спорт
13 июня, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

"Голден Стэйт" победил на своей площадке в пятом матче финальной серии со счетом 129:120

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"Голден Стэйт" - чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2016/17

"Голден Стэйт" - чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2016/17

© АP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Клуб "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии - 4-1.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл, в его активе 41 очко, 13 подборов и 8 передач. В минувшем плей-офф лидер "Кливленда" набирал не менее 30 очков в 14 встречах (всего "Кливленд" провел 18 матчей) и сравнялся по этому показателю с бывшим разыгрывающим "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом, который добивался аналогичных показателей в 2010 году. Кроме того, Джеймс стал первым игроком в истории лиги с трипл-даблом в среднем за игру в финальной серии, его средние показатели составили 33,6 очка, 12 подборов и 10 передач.

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Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

Примечательно, что по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17 также определился игрок с трипл-даблом в среднем за игру - им стал разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук. В составе "Голден Стэйт" самым результативным стал форвард Кевин Дюрант (39 очков), который в 5-матчевой серии набрал суммарно 176 очков (35,2 в среднем). Это второй показатель в истории НБА, больше Дюранта набирал только бывший разыгрывающий "Филадельфии" Аллен Айверсон (178 очков в 2001 году). В итоге Дюрант был признан самым ценным игроком финальной серии.

История "Голден Стэйт" 

"Голден Стэйт" в пятый раз в истории выиграл чемпионский титул - четыре в НБА и еще один -  в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и в Национальной баскетбольной ассоциации.

Клуб был основан в 1946 году и ранее носил названия "Филадельфия Уорриорз" (1946-1962), "Сан-Франциско Уорриорз" (1962-1971) и "Голден Стэйт Уорриорз" (с 1971 года), за это время он девять раз выходил в финал и выиграл пять из них (1947, 1956, 1975, 2015, 2017). "Голден Стэйт" сравнялся с "Сан-Антонио" по количеству чемпионских титулов и вышел на четвертое место в истории НБА по этому показателю. Больше триумфов только в активе "Бостона" (17), "Лос-Анджелес Лейкерс" (16) и "Чикаго" (6).

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играли в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3 и впервые став чемпионом лиги. Кроме того, "Голден Стэйт" повторил рекорд НБА, проиграв в минувшем плей-офф лишь в одной встрече. Ранее аналогичных показателей удалось достичь "Филадельфии" (1983) и "Лейкерс" (2001).

"Голден Стэйт" возглавляет Стив Керр, в качестве игрока пять раз становившийся чемпионом НБА в составе "Чикаго". Керр тренирует "Голден Стэйт" с 2014 года. В 2016 году он был признан лучшим тренером лиги. Керр стал четвертым тренером в истории НБА, которому удалось взять два чемпионских титула в первые три сезона работы главным тренером. Ранее подобного добивались Фил Джексон, Билл Рассел и Джон Кундла.

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