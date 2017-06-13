Центр для соревнований в дисциплине биг-эйр будет возведен в Пекине к ОИ-2022

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ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Одна из промышленных зон в Пекине будет перестроена в спортивный центр для дисциплины сноуборда биг-эйр в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии Игр-2022 Александр Жуков.
В 2015 году исполком Международного олимпийского комитета включил в программу зимних Игр биг-эйр начиная с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года во главе с Жуковым прибыла в Пекин 12 июня.
"Последним пунктом нашей инспекционной поездки был Промышленный парк "Шоуган". Сейчас это место базирования организационного комитета Олимпийских игр - 2022. Здесь же предлагается возвести спортивный комплекс Big Air к 2022 году", - отметил он.
Как заметил глава координационной комиссии, такой подход к строительству олимпийских объектов демонстрирует дальновидный экономический расчет и ориентирование местных властей на социальное развитие города. "Промышленная зона, которая раньше была сталелитейным заводом, будет полностью перестроена под нужды города. Здесь будет жилая зона, место для отдыха и спортивная инфраструктура как для любителей, так и профессионалов", - подчеркнул Жуков.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Летняя Олимпиада 2008 года прошла в Пекине с 8 по 24 августа.