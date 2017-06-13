СМИ: главный тренер "Халла" Слуцкий намерен приобрести защитника "Челси" Каласа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавивший английский футбольный клуб "Халл Сити", хочет приобрести в команду чешского защитника "Челси" Томаша Каласа. Об этом сообщает портал Goal.

"Халл Сити", который по итогам сезона вылетел из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), ранее объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды.

Прошедший сезон Калас провел в аренде в другом клубе из чемпионшипа "Фулхэме". По информации издания, "Фулхэм" также заинтересован в подписании 24-летнего игрока на постоянной основе. Как отмечает портал Goal, Слуцкий надеется использовать свои связи в "Челси" и дружбу с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем, чтобы совершить этот трансфер.

Калас перешел в "Челси" летом 2010 года. С тех пор он неоднократно отправлялся в аренду в другие клубы. Последние три сезона чех провел в аренде в "Мидлсбро" (2014/15, 2015/16) и в "Фулхэме" (2016/17). В прошедшем сезоне Калас провел за "Фулхэм" 40 матчей во всех турнирах и забил один мяч, отдав три голевые передачи.

После ухода с поста главного тренера московского ЦСКА, который специалист возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.