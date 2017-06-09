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"Готов играть по английским правилам": как Слуцкий получил работу в "Халл Сити"

Спорт
9 июня, 18:20 UTC+3

Леонид Слуцкий, возглавив "Халл Сити", стал первым российским тренером в английском футболе. ТАСС - о перспективах его карьеры

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© EPA/MOHAMED MESSARA

"Халл Сити" только что вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Англии и переживает непростое время — клуб выставлен на продажу а болельщики воюют с египетским владельцем. Именно в такой момент российский тренер возглавил команду.

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Слуцкий ушел из ЦСКА в начале прошлой зимы, проработав в клубе семь лет и выиграв три чемпионата России. Расставание случилось после очередной проваленной Лиги чемпионов и не слишком впечатляющей осенней части чемпионата России.

По действиям Слуцкого можно судить, что уже тогда он четко знал, чем хочет заниматься дальше. В январе он уехал в Лондон, где регулярно стал появляться на матчах "Челси" в компании Романа Абрамовича. Разумеется, тренер не упускал возможности посещать занятия местной академии, молодежных команд и, конечно, основного состава. Попутно Слуцкий учил английский и своими новыми знаниями регулярно поражал воображение российских комментаторов, навещавших его в Англии.

Слуцкий занимал непривычно много свободного времени не только восьмичасовыми уроками английского. В апреле он попробовал себя в роли комментатора, отработав один из четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом".

"Успешный сезон в чемпионшипе важнее моих титулов в России"

Догадок и слухов по поводу будущего Слуцкого было множество. Первая и самая очевидная версия — какая-то должность в "Челси". В клубе сотрудничество со Слуцким отрицали, называя при этом российского тренера большим другом "синих". Потом с разной степенью убедительности возникали слухи о "Фулхэме", "Сандерленде" и "Уотфорде". В мае Слуцкого даже называли основным претендентом на пост главного тренера "Челси" на случай ухода Антонио Конте.

В начале апреля Слуцкий в интервью The Telegraph сделал фактически программное заявление, которое не оставило сомнений в том, что скоро в Англии появится первый российский тренер. 

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"Я готов начать в премьер-лиге или чемпионшипе, — сказал тогда Слуцкий. — Это долгосрочный проект для меня. Я хочу работать здесь в течение длительного периода, так же как и в российской премьер-лиге. Я понимаю, что для английского народа и английского футбола намного важнее иметь внутренний опыт, чем в зарубежных чемпионатах. Возможно, один успешный сезон в чемпионшипе важнее моих титулов в России и 50 матчей в Лиге чемпионов, потому что внутренний опыт является жизненно необходимым, но я понимаю это и готов играть по английским правилам".

Для Слуцкого приход в "Халл" — это не вопрос денег или престижности нового места работы, это прежде всего профессиональный вызов.

Слуцкий во главе перестройки

"Халл Сити" — это типичная "команда-лифт", которая пару лет играет в премьер-лиге, вылетает, возвращается и вновь вылетает. На момент прихода Слуцкого в клубе все плохо, практически на всех фронтах неразбериха и неопределенности. Как иллюстрация — Слуцкий стал четвертым тренером за последний год. Понятно, что не от хорошей жизни.

Владелец "Халла" — египетский бизнесмен Ассем Аллам. Семь лет назад он спас клуб от банкротства, при нем команда вернулась в премьер-лигу, забралась в финал Кубка Англии в 2014 году, где проиграла "Арсеналу". Казалось бы, египтянин сделал все, чтобы обрести любовь болельщиков. Но в интересах бизнеса Аллам задумал сменить название клуба на "Халл Тайгерс", на североамериканский манер. Такой бренд мог бы, по его мнению, привлечь новых инвесторов, а навлек только гнев фанатов. В Англии болельщики чтут имя клуба и его традиции, чего Аллам не учел. Акции протеста, плакаты "Allam Out" и выброшенные абонементы — вот чем закончилась инициатива Аллама. На эмоциях египтянин выставил клуб на продажу. Покупателя не нашлось до сих пор, а война болельщиков и руководства не затихает.

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Говорить о составе сейчас было бы не очень правильно, потому что в новом сезоне будет новая команда. Зимой "Халл" в срочном порядке взял в аренду группу игроков, включая довольно известных Андреа Раноккию, Умара Ньясса и Лазара Марковича. Предполагалось, что они спасут команду от вылета, но миссия провалилась, и все они вернулись в свои клубы. Скорее всего, уйдет из "Халла" полузащитник сборной Польши Камиль Гросицкий, а также молодые Харри Магуайр и Энди Роберстон. Похоже, что останется только 30-летний Том Хаддлстоун, в свое время проведший полторы сотни матчей за "Тоттенхэм".

Тем не менее Слуцкий настроен оптимистично и в своей приветственной речи обозначил задачу побороться за возвращение в премьер-лигу.​

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