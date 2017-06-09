Симонян: назначение Слуцкого тренером "Халл Сити" повысит имидж российского футбола

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа российского тренера Леонида Слуцкого в клубе "Халл Сити", который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, повысит имидж всего российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

О назначении 46-летнего специалиста было объявлено в пятницу.

"Слуцкий - это тренер, который привел ЦСКА к победам и кубкам, поэтому, безусловно, данное назначение повысит имидж российского футбола. Здорово, что в Англии обратили внимание на нашего тренера, потому что английский чемпионат - это один из лучших турниров, если не лучший. Это делает честь и Слуцкому, и всему отечественному тренерскому цеху", - заявил Симонян.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.