Британский боксер Фьюри хочет провести бой с россиянином Поветкиным

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри хочет провести бой с экс-обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Александром Поветкиным. Об этом Фьюри сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA британец Энтони Джошуа заявил, что Фьюри стоит на первом месте в списке его желаемых соперников. Фьюри записал ответное видеобращение, которое выложил в Instagram. В нем он назвал нескольких боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге, в том числе и с Поветкиным.

"Джошуа, ты должен сразиться со мной, так как я все еще "линейный чемпион" (боксер, победивший чемпиона, а не выигравший вакантный пояс после того, как организация лишила титула его действующего обладателя. - Прим. ТАСС). Я был вне бокса почти два года, но не верю, что ты сможешь победить меня, я хочу вернуться и посмотреть, насколько я хорош даже после такого перерыва. Мой бой против Джошуа - самый большой и громкий поединок в боксе, но есть много других испытаний, которые мотивируют меня. Я хочу драться с американцем Деонтеем Уайлдером, Джошуа, новозеландцем Джозефом Паркером, даже с Поветкиным", - поделился мыслями Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри встретится с Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне, но перед этим должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден. Первым должен был стать бой 8 июля в Лондоне. Но как стало известно в мае, Фьюри может пропустить минимум шесть месяцев из-за того, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) перенесло на октябрь слушания по делу о положительном допинг-тесте на стероиды.

Addressing the AJ call out, U need to fight me cuz ATM I'm still lineal champ! Been out of boxing nearly 2 years so that should make it fair on the others. I really don't believe that AJ can lace my boots up, I want to come back & see how good I am even with the time out. Me vs AJ is the biggest fight in boxing without a doubt! If this fight isn't made it will be like Lennox Lewis & riduc bowe. Now there is new challenges I can motivate my self again. Wilder & Aj & Parker even povetkin theses are the fights I want. Let's make this happen. Let's make boxing great again. Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101) Июн 13 2017 в 8:30 PDT

Всемирный боксерский совет (WBC) и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. 1 июля в Москве Поветкин проведет бой с украинцем Андреем Руденко.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту, а затем двух остальных поясов из-за проблем со здоровьем. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение.