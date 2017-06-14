Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Кушиташвили, сотруднику пресс-службы и нескольким журналистам отказано во въезде на территорию Украины. Все произошло без объяснения причин", - сообщил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.