Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
"Кушиташвили, сотруднику пресс-службы и нескольким журналистам отказано во въезде на территорию Украины. Все произошло без объяснения причин", - сообщил собеседник агентства.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.