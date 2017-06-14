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Два итальянских специалиста вошли в тренерский штаб футбольного "Спартака"

Спорт
14 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Аттила Мальфатти назначен на должность тренера "Спартака". Джорджо Д'Урбано стал тренером по физподготовке

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Итальянцы Аттила Мальфатти и Джорджо д'Урбано вошли в тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Мальфатти назначен на должность тренера "Спартака". Д'Урбано стал тренером по физподготовке. Оба специалиста уже приступили к работе с командой.

45-летний Мальфатти ранее работал тренером в академии итальянского "Ювентуса". Д'Урбано был тренером по физподготовке в сборных Италии по горным лыжам и волейболу. Также он работал в нескольких итальянских футбольных клубах, таких как "Аталанта", "Кальяри", "Сиена".

Главным тренером "Спартака" является итальянец Массимо Каррера, который возглавил московский клуб по ходу прошедшего сезона, сменив на этом посту Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые впервые с 2001 года завоевали титул чемпиона России. Каррера работал помощником главного тренера Антонио Конте в "Ювентусе" с 2009 по 2014 год, также он был его ассистентом в сборной Италии.

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